GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Dienstagabend ab

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,8 Prozent auf 299,31 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'716 Punkten steht. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 294,25 USD nach. Bei 295,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 655'440 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 29,91 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 11,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,44 USD je Wertpapier. GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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