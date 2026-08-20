GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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20.08.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 344,68 USD nach.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,2 Prozent auf 344,68 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'653 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 344,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 353,09 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235'185 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 11,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 263,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,92 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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