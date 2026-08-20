GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag Verlust reich

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 352,67 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'684 Punkten steht. In der Spitze büsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 350,75 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 353,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 71'140 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 9,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 263,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,19 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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