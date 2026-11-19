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19.11.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 320,31 USD abwärts.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 320,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'219 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 318,38 USD. Mit einem Wert von 329,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 282'693 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 21,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,02 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.12 Mrd. USD – ein Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 12.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 21.01.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 25.01.2028 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 8,16 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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