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19.11.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 327,88 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 327,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,57 USD an. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 326,73 USD. Bei 329,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 69'260 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,59 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 14.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 12.18 Mrd. USD umgesetzt.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 8,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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