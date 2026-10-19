GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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19.10.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 312,65 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 312,65 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 311,63 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 313,21 USD. Zuletzt wechselten via New York 101'799 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 24,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,96 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,97 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,10 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).
Redaktion finanzen.ch
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