GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend leichter

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 357,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 356,74 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 373,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302'610 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 8,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 263,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 35,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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