GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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19.08.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 364,50 USD nach.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 364,50 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 363,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 373,52 USD. Bisher wurden heute 130'934 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 6,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 263,85 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 27,61 Prozent Luft nach unten.
Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 13.35 Mrd. USD gegenüber 11.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Am 26.10.2027 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,92 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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