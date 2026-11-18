Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 328,95 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'325 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 331,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 327,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210'951 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. 18,21 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (268,96 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Am 20.10.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,16 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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