|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 328,23 USD.
Um 16:28 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 328,23 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 331,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 327,47 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 91'735 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,06 Prozent.
Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 USD aus. Am 20.10.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 14.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 21.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.01.2028.
In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie
SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerksbauer verbucht kräftiges Plus im Sommer
GE Aerospace-Aktie dennoch tiefer: Gewinnziele für 2026 angehoben
Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.