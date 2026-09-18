GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend im Minus

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 312,53 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'633 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 309,70 USD aus. Mit einem Wert von 312,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 669'411 Aktien.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 19,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 13,94 Prozent sinken.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,26 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 13.35 Mrd. USD gegenüber 11.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 11,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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