GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 372,68 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'701 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 373,60 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 366,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 252'111 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 263,85 USD ab. Abschläge von 29,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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