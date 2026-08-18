GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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18.08.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 368,32 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 368,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 365,01 USD. Mit einem Wert von 366,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 102'037 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,57 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.08.2025 bei 263,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,36 Prozent.
Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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