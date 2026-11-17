Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 323,59 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'328 Punkten steht. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 323,45 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 324,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 179'462 Stück.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 16,78 Prozent niedriger. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 16,88 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 USD belaufen. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 14.12 Mrd. USD gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.01.2028.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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