Um 16:28 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 329,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 330,44 USD. Bei 324,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'981 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 18,47 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,82 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.12 Mrd. USD im Vergleich zu 12.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 25.01.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,16 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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