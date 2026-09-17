GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) zieht am Donnerstagabend an

Um 20:26 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 316,07 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 318,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 244'871 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 268,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,90 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,44 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 USD aus. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,10 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

US-Energieminister: Öl-Deals mit Venezuela sind 'historisch'

GE Aerospace-Aktie unter Druck: Rekordquartal reicht Investoren nicht aus

Wolfspeed-Aktie fällt: Ist die Spekulationsrally endgültig vorbei?