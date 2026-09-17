GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 315,89 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 318,41 USD. Bei 316,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 101'368 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 18,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (268,96 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 11,68 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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