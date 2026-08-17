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17.08.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) reagiert am Abend positiv

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) reagiert am Abend positiv

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 370,59 USD.

GE Aerospace
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 370,59 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'757 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 371,74 USD. Mit einem Wert von 367,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187'110 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 388,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 4,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.08.2025 bei 263,85 USD. Mit einem Kursverlust von 28,80 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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