GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) zieht am Nachmittag an

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 369,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 371,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 367,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'311 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Mit einem Zuwachs von 5,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 263,85 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 40,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 13.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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