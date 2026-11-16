GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend leichter

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 326,07 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 325,43 USD ab. Mit einem Wert von 331,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 213'940 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 16,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,51 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.12 Mrd. USD gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 21.01.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 25.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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