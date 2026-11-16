GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 330,07 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 329,73 USD ab. Bei 331,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 99'007 Aktien.

Bei 388,84 USD erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 268,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.12 Mrd. USD im Vergleich zu 12.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 21.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 25.01.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 8,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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