GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Abend ins Plus

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 315,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten tendiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 321,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 314,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 417'050 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. 23,33 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,96 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 13.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,94 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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