GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 316,33 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 318,50 USD. Bei 309,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 259'527 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 22,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 14,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.02 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Am 26.10.2027 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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