GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 313,09 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'600 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 314,30 USD. Bei 309,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 116'590 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,19 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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