GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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14.09.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt ging es für die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 316,68 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 316,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'634 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 312,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 314,53 USD. Bisher wurden heute 345'200 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 17,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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