GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) legt am Freitagabend zu
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 365,46 USD.
Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 365,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 366,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 362,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 156'244 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Gewinne von 6,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 263,85 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie
GE Aerospace-Aktie unter Druck: Rekordquartal reicht Investoren nicht aus
Wolfspeed-Aktie fällt: Ist die Spekulationsrally endgültig vorbei?
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet GE Aerospace (ex General Electric) Aktionären eine Freude
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!