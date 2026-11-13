GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagabend schwächer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 330,17 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'554 Punkten steht. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 328,41 USD ab. Bei 331,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 161'067 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 17,77 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,96 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2026 erreicht. Abschläge von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 25.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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