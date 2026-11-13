GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) büsst am Nachmittag ein

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 329,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'506 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 329,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 331,85 USD. Zuletzt wurden via New York 62'700 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 17,86 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 2,02 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 14.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 12.18 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 25.01.2028 präsentieren.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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