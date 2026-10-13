GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Abend ohne grosse Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 308,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 309,91 USD aus. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 305,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 308,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 292'593 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 14,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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