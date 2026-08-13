GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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13.08.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 362,79 USD abwärts.
Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 362,79 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'813 Punkten notiert. Bei 360,79 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 367,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 66'145 Aktien.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 7,18 Prozent wieder erreichen. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 263,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 27,27 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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