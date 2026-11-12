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12.11.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 333,48 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 333,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'609 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 333,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 376'900 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. 16,60 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Abschläge von 19,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 21.01.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.01.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,17 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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GE Aerospace am 12.11.2026
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