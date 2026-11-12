GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag schwächer

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 337,07 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'591 Punkten realisiert. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 335,85 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 339,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88'015 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,96 USD am 23.04.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 20,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 USD aus. Am 20.10.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,02 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.12 Mrd. USD im Vergleich zu 12.18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 21.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,17 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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