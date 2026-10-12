GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) legt am Montagabend zu

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 309,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. In der Spitze legte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 311,67 USD zu. Bei 308,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 200'619 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 388,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,03 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,93 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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