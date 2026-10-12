GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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12.10.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 310,91 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 310,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 311,56 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 308,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83'331 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (268,96 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 13.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,93 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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