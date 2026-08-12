GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochabend mit Einbussen

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 365,53 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'755 Punkten notiert. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 363,43 USD ab. Bei 369,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135'597 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,38 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 263,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 27,82 Prozent sinken.

Nach 1,44 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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