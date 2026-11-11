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11.11.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) schiebt sich am Abend vor

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) schiebt sich am Abend vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 340,86 USD zu.

GE Aerospace
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Um 20:26 Uhr sprang die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 340,86 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Bei 342,83 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 339,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 196'318 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 388,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,08 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,96 USD am 23.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 USD. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) mit einem Umsatz von insgesamt 14.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,90 Prozent gesteigert.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,17 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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