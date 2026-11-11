GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Nachmittag an Boden

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 340,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 340,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 339,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 63'091 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 20,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.01.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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