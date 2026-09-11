GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag fester

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 325,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 329,85 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 328,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 72'836 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 19,49 Prozent Plus fehlen der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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