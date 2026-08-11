GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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11.08.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Dienstagabend gesucht
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 367,66 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 367,66 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 372,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 367,74 USD. Bisher wurden heute 131'420 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,76 Prozent. Bei 263,85 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 39,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 13.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2026 7,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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