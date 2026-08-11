GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 370,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 372,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 367,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 64'865 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 388,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,86 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 263,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 40,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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