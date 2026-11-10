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10.11.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 334,18 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 334,18 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. Im Tief verlor die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 331,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 334,61 USD. Bisher wurden via New York 116'883 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 USD je Aktie ausschütten. GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,17 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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GE Aerospace am 10.11.2026
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