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10.09.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verbilligt sich am Abend

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) verbilligt sich am Abend

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 322,98 USD ab.

GE Aerospace
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 322,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'590 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging bis auf 321,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 202'736 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Mit einem Zuwachs von 20,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,73 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Am 16.07.2026 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.35 Mrd. USD – ein Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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