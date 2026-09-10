GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 324,64 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'603 Punkten liegt. Bei 321,88 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 321,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90'022 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 388,84 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 19,78 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2026 auf bis zu 268,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 20,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,10 Prozent auf 13.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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