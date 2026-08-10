GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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10.08.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Montagabend schwächer
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 366,93 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 366,93 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'749 Punkten notiert. Bei 366,00 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 371,52 USD. Bisher wurden heute 137'479 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 263,85 USD ab. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 39,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,26 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 13.35 Mrd. USD gegenüber 11.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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