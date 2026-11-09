GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit GE Aerospace (ex General Electric) ein

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 6,1 Prozent im Plus bei 334,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 335,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211'207 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 388,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,96 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 14.12 Mrd. USD gegenüber 12.18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 25.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 8,17 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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