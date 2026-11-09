GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) bricht am Montagnachmittag nach oben aus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,1 Prozent auf 330,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 333,23 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 331,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 96'502 Stück.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 388,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,53 Prozent könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 268,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 23,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,81 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,44 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 20.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 14.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerksbauer verbucht kräftiges Plus im Sommer

GE Aerospace-Aktie dennoch tiefer: Gewinnziele für 2026 angehoben

Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA