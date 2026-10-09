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09.10.2026 20:27:13
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) macht am Abend Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 307,23 USD.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 307,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'812 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 307,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 306,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 265'960 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 26,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 268,96 USD. Mit Abgaben von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2025 mit 1,44 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 13.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 11.02 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 7,93 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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