GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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09.10.2026 16:29:00
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag gesucht
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 306,76 USD.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 306,76 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'794 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 307,19 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 306,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85'312 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 388,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Bei 268,96 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 14,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,44 USD je Wertpapier. Am 16.07.2026 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,93 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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GE Aerospace am 09.10.2026
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