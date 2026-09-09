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09.09.2026 20:27:13

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 324,74 USD.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 324,74 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 321,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 328,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 389'550 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,84 USD. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,74 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,96 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 20,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,44 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 16.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,26 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 11.02 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 20.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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