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09.09.2026 16:29:00

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 322,38 USD abwärts.

GE Aerospace
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 322,38 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'645 Punkten steht. Bei 321,22 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 328,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 181'562 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gehandelt.

Bei 388,84 USD markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 20,62 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,96 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Verlust von 16,57 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,44 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 USD belaufen. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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